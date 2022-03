Pa: smart working, alla Funzione pubblica si insedia la commissione tecnica coordinata da Tiraboschi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione conta 14 componenti: Marta Barbieri, Sda associate professor of practice del Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università Bocconi di Milano; Alessandro Boscati, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Milano; Michele Camisasca, direttore generale dell’Istat; Emanuele Dagnino, ricercatore di Diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia; Laura Di Raimondo, direttore generale di Asstel-Assotelecomunicazioni; Valeria Filì, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro all’Università di Udine; Marcello Fiori, capo Dipartimento della Funzione pubblica; Gennaro Iasevoli, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese alla Lumsa di Roma; Emanuele Massagli, presidente di Adapt; Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni; Ivana Pais, professoressa ordinaria di Sociologia all’Università Cattolica di Milano; Luca Pesenti, professore ordinario di Sociologia all’Università Cattolica di Milano; Patrizia Ravaioli, direttore generale di Formez PA; Michele Tiraboschi (coordinatore della Commissione), professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Modena. (Com)