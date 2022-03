Balcani: premier albanese Rama, solo Albania ha tasse zero per piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania è l'unico Paese della regione balcanica e dell'Europa con zero tasse per le piccole imprese. Lo ha dichiarato il primo ministro albanese, Edi Rama, condividendo un grafico con le imposte nei vari Paesi dei Balcani. "Per noi chi guadagna di più paga di più, chi guadagna di meno paga di meno", ha commentato Rama. Stando al grafico diffuso sui social network dal premier, l'imposta sugli utili per le piccole imprese in Albania è zero, mentre in Bosnia Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord è del 10 per cento, in Montenegro del 9 per cento ed in Serbia del 15 per cento. (Alt)