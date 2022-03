Kosovo: Parlamento, Pdk chiede a Kurti e Gervalla di partecipare a dibattito su politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo al Parlamento kosovaro del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri, ha chiesto che il primo ministro Albin Kurti e la ministra degli Esteri Donika Gervalla partecipino il prossimo 24 marzo ad un dibattito parlamentare sulla politica estera. Dopo la riunione odierna della presidenza dell'Assemblea del Kosovo, Tahiri ha affermato che Kurti e Gervalla dovrebbero prendere parte ai lavori dell'Aula e affrontare le argomentazioni dell'opposizione. "Sarebbe positivo per Kurti e Gervalla affrontare le argomentazioni dell'opposizione sulla mancanza di impegno del governo. Occorre riflettere sugli sviluppi della politica estera", ha affermato l'esponente dell'opposizione ripreso dall'emittente "Klan Kosova". Tahiri ha anche sottolineato che il 24 marzo il Pdk presenterà una richiesta per istituire una commissione d'inchiesta sull'aumento delle tariffe dell'energia elettrica. "Pensiamo che qualcuno dovrebbe essere ritenuto responsabile per questo", ha chiarito. (Alt)