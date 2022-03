Kosovo: Kusari-Lila (Vetevendosje), nostro primo governo a combattere criminalità e corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale governo del Kosovo è il primo a combattere con serietà la criminalità organizzata e il fenomeno della corruzione. Lo ha detto la capogruppo in Parlamento del movimento Vetevendosje, Mimoza Kusari-Lila, presentando oggi ai media i risultati dell'esecutivo guidato da Albin Kurti, in carica da un anno. "Domani celebreremo un anno da quando il governo guidato da Kurti ha assunto il suo mandato di governo. È stato un anno dinamico, caratterizzato dagli effetti della pandemia. Ci sono stati progressi in termini di crescita economica. Quest'anno abbiamo ripristinato l'attività economica e hanno aperto nuove possibilità di decisione e investimento. Il governo ha dovuto affrontare una serie di problemi cronici negli ultimi anni, e questo è stato particolarmente evidente nel completamento e nel cambio di Consigli di amministrazione di diverse agenzie. Il governo ha anche presentato un numero record di progetti di legge in un anno", ha spiegato l'esponente di Vetevendosje. Kusari-Lila ha inoltre affermato che l'esecutivo resta particolarmente concentrato sul progresso dell'uguaglianza di genere nel Paese. "Ci sono stati anche progressi eccezionali nell'ordine pubblico, in particolare nella scoperta di gruppi criminali. Questa è la prima volta che un governo combatte la criminalità organizzata. Abbiamo assistito ad azioni continue", ha aggiunto. Kusari-Lila ha inoltre sottolineato che "non si possono chiedere soluzioni" entro un anno per problemi che si sono accumulati in decenni e che Vetevendosje coopererà con l'opposizione per risolvere i problemi dei cittadini. (Alt)