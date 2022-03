Kosovo: al via domani a Pristina l’Italian Design Day (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in forma fisica, il Kosovo diventa una delle sedi dell’“Italian Design Day” e il 22 marzo 2022, presso l’Hotel Emerald di Pristina, si terrà l’evento di lancio della rassegna, con il coinvolgimento delle Istituzioni locali, di designer, architetti, ricercatori e imprenditori italiani e kosovari. Ad aprire la manifestazione, organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’Ufficio ICE di Tirana all’insegna del tema “Ri-Generazione - Design e nuove tecnologie per un futuro sostenibile”, sarà l’Ambasciatore Antonello De Riu, seguito dai saluti istituzionali del Ministro della Cultura, Gioventù e Sport Hajrulla Çeku e della Ministra dell’Industria e del Commercio Rozeta Hajdari, oltre che del Sindaco di Pristina, l’architetto Përparim Rama, e della Preside della Facoltà di Architettura Violeta Nushi. (segue) (Alt)