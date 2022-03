Kosovo-Serbia: Ue, Pristina ha respinto proposta per voto dei serbi a elezioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato in precedenza sull'argomento il primo ministro, Albin Kurti, ha affermato che insieme agli ambasciatori del cosiddetto "Quintetto" (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) si sta cercando "di trovare una soluzione che non violi i diritti umani o la statualità e la costituzionalità del Kosovo". "Stiamo tenendo colloqui con gli ambasciatori di Quintetto per vedere che tipo di soluzione possiamo trovare", ha aggiunto il capo del governo. (Seb)