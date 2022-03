Kosovo-Serbia: premier Kurti, elezioni sul nostro territorio solo dopo accordo sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni serbe del 3 aprile potranno svolgersi nel territorio kosovaro solo dopo un accordo sul tema tra Belgrado e Pristina. Lo ha ribadito il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, parlando ai giornalisti oggi durante una visita al comprensorio sciistico di Brezovica. "Non ci sono nuovi sviluppi. Per quanto riguarda le elezioni serbe, queste si possono tenere solo tramite un accordo con il Kosovo. Per questo abbiamo bisogno di una richiesta da parte loro che non è ancora arrivata", ha dichiarato Kurti. Le affermazioni del premier kosovaro arrivano mentre dalla Commissione europea, il portavoce Peter Stano, ha detto che Pristina ha respinto la proposta del Quintetto per consentire il voto della popolazione serba kosovara alle prossime elezioni in Serbia. (segue) (Alt)