Lombardia: Rolfi, 100mila euro a disposizione delle province per contenimento nutrie (2)

- Tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dal 'Piano regionale triennale 2021 - 2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria'. "Il mese scorso - ha ricordato Rolfi - abbiamo approvato la nuova legge, alla quale vogliamo dare attuazione immediata, per affiancare i volontari in questa attività, definendo obiettivi e zone d'azione. In più le nuove linee guida nazionali prevedono in modo esplicito la possibilità di utilizzare ditte di 'pest control' per il contenimento della nutria e noi intendiamo sfruttare questa opportunità. Le aziende agricole sono già vessate dai rincari energetici, da un approvvigionamento difficoltoso delle materie prime e da una incertezza internazionale dei mercati". "Dobbiamo mettere in campo qualsiasi soluzione - ha concluso Rolfi - per arginare un problema enorme". (Com)