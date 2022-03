Decreto Sostegni: Varchi (Fd'I), testo nato vecchio e fuori dal tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "contesta il modo di procedere del governo con l'ennesima fiducia ingiustificata considerati i numeri del Parlamento che sono quelli della maggioranza più ampia che la storia parlamentare ricordi. Questa fiducia mortifica il ruolo delle Camere in spregio a quanto richiesto dal presidente Mattarella che ha invitato il governo a valorizzare l'attività del Parlamento sia quella propulsiva che quella emendativa". Lo ha detto in Aula il deputato di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, in merito al decreto Sostegni ter. "Il provvedimento in discussione è del 27 gennaio scorso ed era nato già vecchio, oggi, dopo due mesi, è ancora di più fuori dal tempo se si pensa per esempio al caro energia - ha proseguito la parlamentare -. Il governo continua a minare la stabilità della nazione con la mancanza di visione e di un orizzonte temporale che non consente ad imprenditori, lavoratori e famiglie di programmare alcunché".(Rin)