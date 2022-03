Russia: Gazprom svilupperà strategia climatica per il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica russa Gazprom conferma lo sviluppo della strategia climatica dell'azienda entro il 2050, che verrà presentata l'anno prossimo. Lo ha affermato la società in una nota. Gazprom sta attuando piani nel campo della produzione con ridotte emissioni di CO2 in conformità con la Strategia per lo sviluppo sociale ed economico della Russa con basse emissioni di gas serra entro il 2050. Il lavoro viene svolto tenendo conto delle specificità e delle condizioni di funzionamento dell'economia nazionale, delle priorità dell'azienda e del vettore di sviluppo a basse emissioni di anidride carbonica. (Rum)