© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo proposto progetti per circa 240 milioni di euro relativi alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua. Siamo in attesa delle decisioni del Mite per l'assegnazione delle risorse che fanno parte del Pnrr. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati in occasione della Giornata mondiale dell'acqua. (Rpi)