Acqua: Ev, ddl Concorrenza mira a cancellare referendum 2011, siamo contrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'acqua è un bene prezioso e un diritto umano, nonostante ancora 2,2 miliardi di persone nel mondo ne siano sprovviste. In questa particolare Giornata mondiale dell'acqua, è su questo aspetto che vogliamo focalizzare l'attenzione, evidenziando la necessità di prendersi cura di un elemento vitale per noi e per il nostro pianeta, in primis riducendone lo spreco e successivamente garantendo un accesso inclusivo all'acqua attraverso azioni normative che diano finalmente seguito ai referendum del 2011 contro la sua privatizzazione". Lo affermano in una nota i deputati di Europa verde-Verdi europei, Cristian Romaniello, Devis Dori, Elisa Siragusa e Paolo Romano. "Si registrano ancora in larga parte del Paese, alte percentuali di dispersione dell'acqua nelle reti di distribuzione colabrodo, per lo più gestite da multiutility e Spa che non hanno quasi mai investito nelle opere di ammodernamento delle reti pur continuando a incassare tariffe sempre più alte da parte dei cittadini. Di fronte a questo, non possiamo che opporre la più strenua resistenza al ddl Concorrenza del governo attualmente in discussione al Senato che, all'articolo 6, sancirebbe la definitiva cancellazione del volere popolare dei referendum del 2011, nel quale 28 milioni di italiani si espressero per mantenere la gestione dei servizi idrici nelle mani pubbliche", concludono. (Com)