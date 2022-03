Romania-Polonia: presidente Duda, abbiamo bisogno di una nuova visione strategica per la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella situazione attuale è necessaria una nuova concezione strategica della Nato. Lo ha affermato il presidente della Polonia, Andrzej Duda, in visita a Bucarest, in una conferenza stampa congiunta con l'omologo rumeno, Klaus Iohannis, al Palazzo Cotroceni."Dato quanto accaduto in Ucraina, un'aggressione senza precedenti della Federazione Russa contro questo Paese sovrano, vista l'avanzata occupazione, vista la crisi che ad essa è correlata, la crisi della sicurezza, per noi, ma anche per l'intera Europa, è si può dire che per il mondo intero, considero che abbiamo bisogno anche di una nuova concezione della Nato. Innanzitutto, la nuova concezione strategica della Nato, che ora si sta sviluppando, deve tenere conto di questi cambiamenti, che naturalmente sono stati causati dall' aggressione della Russia contro l'Ucraina, e questo deve essere preso in considerazione in futuro", ha affermato il presidente polacco. (Rob)