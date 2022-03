Libano-Italia: presidente Aoun a Mattarella, Roma primo partner commerciale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è il primo partner commerciale del Libano in Europa. Lo ha confermato il presidente libanese Michel Aoun in occasione del suo incontro con l’omologo italiano Sergio Mattarella, durante la sua visita a Roma. "Il Libano è determinato, nonostante le difficoltà, a curare le sue ferite”, ha proseguito Aoun, secondo il quale il Paese dei cedri “non può più sopportare il peso degli sfollati siriani”. Secondo il quotidiano libanese francofono “L’Orient le Jour”, Mattarella avrebbe ribadito la disponibilità dell’Italia a lavorare “per il rientro dei profughi siriani”. Il presidente italiano ha inoltre affermato che il Libano è “la chiave per la stabilità in Medio Oriente”. "L'Italia continuerà a sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano, che resta un modello in termini di equilibrio e salvaguardia dei diritti di tutti", ha proseguito Mattarella. Il presidente Aoun, in visita in Italia dal 20 al 23 marzo, ha incontrato ieri Papa Francesco, il segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, e il segretario Vaticano per i Rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher. Durante gli incontri i rappresentanti della Santa Sede hanno espresso preoccupazione per il Libano e assicurato il sostegno al Paese e al suo popolo. (Lib)