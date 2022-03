Roma: Pd Campidoglio, da Aula ok a mozione su strumenti riappropriazione piazze contro movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata votata all'unanimità dall'Aula Giulio Cesare la mozione, a prima firmataria la consigliera capitolina del Pd, Erica Battaglia, "che aiuta il sindaco di Roma e il delegato alla Sicurezza alla gestione del fenomeno della movida nelle sue sfaccettature più degradanti per la città: dalla violenza gratuita all'abuso di sostanze, fino al disturbo della quiete pubblica e al degrado". Lo scrivono in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. "La mozione, presentata in aula dal consigliere capitolino del Pd, Riccardo Corbucci, impegna l'amministrazione non solo a riattivare il circuito della musica dal vivo in un'ottica di occupazione con il bello delle piazze romane, ma anche a mettere in campo azioni di prevenzione e sensibilizzazione sull'uso e l'abuso di alcol e droghe, di riciclo del vetro con buone pratiche di vuoto a rendere, di coinvolgimento dei gestori dei locali sull'uso pubblico dei loro servizi igienici, e in generale a mettere in campo azioni di comunità con il prezioso aiuto degli Enti di Terzo settore e di volontariato. Un insieme, insomma, di azioni che aiutino a conciliare il sano divertimento con il rispetto delle persone, della città e dei suoi quartieri", concludono. (Com)