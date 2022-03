Ucraina: Bernini (FI), pieno sostegno a governo su aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Di fronte all’accorato appello rivolto dal presidente Zelensky al nostro Parlamento "la ferma posizione espressa da Draghi è stata quella di un Paese ancorato all’alleanza occidentale e impegnato a difendere, aiutando l’Ucraina, i nostri valori e la nostra libertà". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Una linea coerente che ha il pieno sostegno di Forza Italia. Incrinare in questo momento l’unità nazionale per inseguire le sirene di chi confonde la pace con la resa sarebbe un errore imperdonabile, oltre che un danno alla nostra credibilità internazionale”, conclude.(Rin)