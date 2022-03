Energia: Crippa (M5s), correggere meccanismo prezzo gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento è stato, e continuerà a essere, in prima linea per garantire i provvedimenti necessari a limitare il caro energia. Oltre ai sostegni, che devono essere mirati e con risorse adeguate, appare ormai irrinunciabile un intervento contro le storture dei meccanismi speculativi sul gas, che portano il prezzo fissato dal mercato di riferimento a essere molto più elevato rispetto a quello pagato all’importazione". Lo afferma Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, a margine dell’audizione dell’Arera in commissione Attività produttive. "Nel regime di maggior tutela - prosegue il parlamentare - l’importo per metro cubo di gas è aumentato di quasi quattro volte in un anno. È evidente che il sistema, chiaramente fuori controllo, che lega le quotazioni del gas al sistema Ttf piattaforma olandese di trading, non è più conciliabile con la situazione emergenziale in cui ci troviamo. I meccanismi utilizzati finora non sono compatibili con l'emergenza che stiamo vivendo e vanno ancorati ai reali costi di approvvigionamento del gas. È necessario individuare, già per il prossimo trimestre, una nuova modalità di definizione del prezzo, in grado di determinare un costo in bolletta legato alle reali dinamiche di mercato e non a condotte speculative". (segue) (Rin)