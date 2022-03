Energia: Crippa (M5s), correggere meccanismo prezzo gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s aggiunge: "In questa situazione emergenziale può essere il governo a occuparsi di rideterminare i criteri con cui si determinano i prezzi del gas: siamo pronti a varare in Parlamento un provvedimento che vada in questa direzione. In questi mesi lo Stato ha sborsato 16 miliardi per aiutare famiglie e aziende e siamo fortemente convinti che serviranno nuove misure di sostegno. Se non si rivede il parametro per la definizione del prezzo del gas rischiamo di sprecare risorse che invece potrebbero andare ad aiutare un numero maggiore di soggetti vulnerabili". (Rin)