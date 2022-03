Milano: De Corato, buona notizia sgombero edificio in via Breda, ma ancora molti centri da liberare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina gli agenti della questura di Milano hanno sgomberato una palazzina in via Breda 54, zona Greco, che, dal 2019, era occupata dal collettivo anarchico 'Casa Brancaleone'. Al suo interno vivevano, in pessime condizioni igieniche, undici persone. Senza dubbio, è una notizia positiva. Ma i centri sociali da sgomberare, a Milano, sono più di una dozzina. E i peggiori in assoluto, i centri sociali Zam, Cantiere e Leoncavallo, sono ancora aperti". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale. "Il Collettivo Leoncavallo, in particolare, si fa beffe, sul suo sito web, degli ufficiali giudiziari, che mercoledì scorso, il 16 marzo, hanno tentato, per la 97esima volta, di sfrattarli, invano. Quegli individui si compiacciono del fallimento dell'operazione e informano i loro seguaci che il 9 maggio, quando gli ufficiali giudiziari e gli avvocati della proprietà torneranno a bussare alla loro porta, replicheranno l'impresa, resistendo allo sfratto. È inaccettabile che non si sia trovata ancora una soluzione" afferma De Corato. "Non solo. Lo scorso 13 marzo, nel giorno del 47esimo anniversario dell'omicidio di Sergio Ramelli, massacrato a colpi di chiave inglese in via Paladini da esponenti di estrema sinistra, il centro sociale Zam ha diffuso un manifesto dell'"AntifaFest" raffigurante un personaggio che imbraccia una chiave inglese, insieme alla scritta 'Combatti la paura, distruggi il fascismo'. Un messaggio violento e vergognoso che non rispetta la memoria dei defunti. Mi chiedo perché il centro sociale Zam non sia ancora stato liberato: dobbiamo aspettare che usino di nuovo quella chiave inglese, prima di intervenire definitivamente?"(Com)