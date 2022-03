Albania: vicepresidente Pd Alibeaj assume ad interim la leadership del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il vicepresidente del Partito democratico albanese, Enkelejd Alibeaj, guiderà lo schieramento dell'opposizione di centro destra dopo le dimissioni del leader Lulzim Basha fino alla nomina di un nuovo presidente. Lo ha confermato il segretario generale del Partito democratico, Gazment Bardhi, il quale ha spiegato che l'altra vicepresidente, Jorida Tabaku, ha acconsentito a tale sviluppo. La decisione, secondo Alibeaj, è stata presa "per non creare alcun vuoto nella leadership del partito in questo difficile momento". Basha si è dimesso ieri dalla guida del Partito democratico. Una decisione arrivata dopo la convocazione di ieri pomeriggio presso la sede centrale del partito a Tirana della direzione. “Ho deciso di fare un passo indietro rassegnando le dimissioni dalla carica di leader del Pd”, ha detto Basha. Secondo lo statuto del partito, uno degli attuali vice presidenti del partito dovrà intanto prendere il suo posto. (segue) (Alt)