Albania: vicepresidente Pd Alibeaj assume ad interim la leadership del partito (2)

- Basha ha sottolineato che continuerà a far parte della formazione politica e continuerà i suoi impegni per il futuro del partito. “Non si tratta di un ritiro ma di un ulteriore incentivo per lavorare tutti insieme per il Partito democratico del futuro”, ha affermato Basha. "Non voglio soffermarmi su cosa è successo e come, chi aveva ragione e chi aveva sbagliato. Purtroppo il tentativo di tenere unito il partito è fallito", ha continuato Basha ammettendo come la formazione politica stia attraversando una "crisi profonda". Basha è da settimane finito nel mirino delle critiche interne al partito per lo scarso risultato alle scorso elezioni amministrative. Inoltre l'ex leader del Partito democratico albanese è stato più volte attaccato dall'ex presidente del Pd ed ex premier Sali Berisha che ha messo in campo una nuova forza politica nel tentativo di indebolire Berisha e la dirigenza. (Alt)