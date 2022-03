Decreto Sostegni: governo pone fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto nell’Aula della Camera la questione di fiducia sul decreto legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il cosiddetto decreto Sostegni ter. Il provvedimento è stato approvato dal Senato. (segue) (Rin)