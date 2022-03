Spagna: partner di governo criticano Sanchez per posizione unilaterale su Sahara occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali partner parlamentari del governo spagnolo hanno espresso dure critiche al presidente, Pedro Sanchez, per il cambio di posizione "unilaterale" sul Sahara occidentale invitandolo a curare il rapporto con il blocco d'investitura per non correre il rischio di "rimanere da solo". È quanto manifestato da Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Bildu, Más País e Compromís, che hanno chiesto al premier di riferire su tale questione al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento). Il portavoce del Erc, Gabriel Rufián, ritiene essenziale che Sanchez spieghi "in cambio di che cosa" ha abbandonato non solo i suoi principi ma anche il popolo saharawi, ma non crede, tuttavia, che la controversia del Sahara sia "il momento più critico" della coalizione di governo o della legislatura, ma piuttosto il negoziato della recente riforma del lavoro. (segue) (Spm)