Spagna: partner di governo criticano Sanchez per posizione unilaterale su Sahara occidentale (2)

- "La posizione sul Sahara è solo un'altra", ha precisato Rufián, sottolineando che l'appoggio del suo partito al governo si vedrà "settimana per settimana", come è stato finora. Mertxe Aizpurua di Bildu ha criticato Sanchez per aver cambiato drasticamente la posizione della Spagna sul Sahara occidentale "senza contare su nessuno", nemmeno sul blocco progressista che lo sostiene. In questo senso, Aizpurua ha chiesto al presidente di "rettificare" il suo appoggio "insolito e incomprensibile" al Marocco e di ritornare alle risoluzioni dell'Onu in favore di una soluzione "valida e duratura" che "deve concludersi con il diritto legittimo all'autodeterminazione libera del Sahara". (Spm)