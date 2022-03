Napoli: Manzo (M5s), solidarietà a Conte e don Patriciello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Voglio esprimere la mia solidarietà a padre Maurizio Patriciello e al presidente Giuseppe Conte che ieri, nel corso di un'assemblea anticamorra tenuta presso la parrocchia di Caivano, sono stati fatti oggetto di pesanti critiche da parte di una donna che invitava a "misurare le parole" quando si parla di chi fa parte dei clan". Così sui social il deputato del Movimento 5 Stelle Teresa Manzo: "In realtà, nessuno ha capito quali fossero le parole giuste che proponeva lei. Dalle immagini e dai resoconti giornalistici si può capire solamente quali fossero i suoi toni: di sopraffazione e di minaccia più o meno velata, proprio quelli che il Movimento 5 Stelle ha sempre combattuto e continuerà a combattere. Alla camorra e alla sua subcultura ci si oppone con le parole della chiarezza, senza se e senza ma. Per questo, ha detto bene il presidente Conte: noi staremo dalla parte di don Patriciello sempre, anche quando tutti gli altri saranno andati via". (Ren)