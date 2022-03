Veneto: infortuni sul lavoro cresciuti del 31 per cento a gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 si è chiuso con un aumento del 22 per cento di incidenti mortali sul lavoro in Veneto (105 in totale), a fronte di una riduzione del 4 per cento a livello nazionale. A gennaio 2022, ultimo dato disponibile Inail, le denunce per infortunio sono ulteriormente cresciute del 31 per cento (6.500 casi) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. "Che le cose non vadano bene lo conferma anche la cronaca delle ultime ore, con un morto sul lavoro nel vicentino e l'incendio in un'azienda di cosmetici del padovano, che ha ustionato gravemente un giovane dipendente”, dichiara Tiziana Basso, segreteria confederale Cgil Veneto. Il sindacato ricorda di aver condiviso il nuovo piano strategico regionale sulla sicurezza, che prevedeva la convocazione, entro febbraio, dei tavoli di coordinamento e di quelli di settore. “Purtroppo questo non è ancora avvenuto. È un periodo particolarmente complicato, nessuno può negarlo, ma la salute e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori deve avere una priorità assoluta. Il rischio concreto, altrimenti, è che anche il nuovo piano rimanga sulla carta, largamente inapplicato. La Cgil si mobiliterà per ottenere risultati concreti nel più breve tempo possibile", conclude Basso.(Rev)