Torino: Geuna (Università di Torino), meno tasse e più fondi con Pnrr ma no a personalismi

- L'apertura del 618esimo anno accademico dell'Università di Torino è nel segno della speranza per l'arrivo dei fondi Pnrr e per la possibilità, come ha sottolineato il rettore Stefano Geuna, "di abbattere ulteriormente le tasse universitarie. Quando sono arrivato l'importo medio era di 1.100 euro, ora siamo a 1.040 e il mio obiettivo è di scendere sotto i mille euro medi pro-capite". Ma anche delle preoccupazioni per il conflitto in Ucraina e per quelli che il rettore Geuna chiama "nervosismi e conflittualità all'interno dell'Ateneo. Osservo rivendicazioni, tutti guardano nel piatto del vicino. Non è il momento. (segue) (Rpi)