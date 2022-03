Pakistan-Gambia: ministri Esteri, colloquio su stato cooperazione e aumento impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, ha avuto oggi un incontro con l’omologo del Gambia, Mamadou Tangara, a margine della 48ma sessione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic), che si tiene oggi e domani a Islamabad. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. I due ministri, si legge nella nota, hanno scambiato opinioni su questioni regionali e bilaterali di comune interesse ed evidenziato la collaborazione nelle sedi multilaterali. Riguardo ai rapporti bilaterali, entrambi hanno espresso soddisfazione per lo stato attuale e il desiderio di un maggiore impegno. Le parti hanno espresso anche la disponibilità a concludere il protocollo d’intesa per le consultazioni politiche tra i ministeri degli Esteri e l’accordo sull’abolizione dei visti; inoltre, si sono dette disponibili a far avanzare la cooperazione tecnica nel settore della difesa. Qureshi ha assicurato il sostegno del Pakistan al Gambia, che a giugno ospiterà il 15mo vertice dell’Oic.(Inn)