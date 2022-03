Myanmar-Usa: giunta militare “respinge categoricamente” accusa di genocidio su Rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Myanmar “respinge categoricamente” la dichiarazione con la quale gli Stati Uniti hanno riconosciuto ufficialmente un genocidio commesso nei confronti della comunità musulmana Rohingya. Lo si legge in un comunicato diramato dal ministero degli Esteri di Naypyidaw. “I fatti menzionati nel discorso del segretario di Stato (Antony Blinken) sono molto lontani dalla realtà. Il Myanmar non ha mai commesso azioni genocidiarie e non ha mai avuto alcun intento di distruggere, in parte o del tutto, un altro gruppo nazionale, etnico o religioso”, sostiene il documento. Ieri il segretario di Stato Blinken ha annunciato che il riconoscimento del “genocidio” commesso contro la comunità Rohingya in un intervento al Museo dell’Olocausto di Washington. (segue) (Fim)