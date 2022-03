Myanmar-Usa: giunta militare “respinge categoricamente” accusa di genocidio su Rohingya (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio non dovrebbe implicare nuove misure contro la giunta militare che ha preso il potere in Myanmar nel febbraio del 2021 e che è già oggetto di numerose sanzioni, ma dovrebbe aumentare la pressione internazionale contro il governo di Naypyidaw. I vertici militari birmani sono già chiamati a difendersi dall’accusa di genocidio alla Corte internazionale di giustizia de L’Aja. I fatti risalgono all’agosto del 2017, quando oltre 700 mila musulmani Rohingya sono stati costretti ad abbandonare il Myanmar per rifugiarsi in campi di accoglienza nel Bangladesh a seguito di un’operazione militare condotta dall’esercito. (Fim)