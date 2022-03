Repubblica Centrafricana: ex leader ribelle Gawaka compare per la prima volta davanti la Cpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka, ex leader ribelle della Repubblica Centrafricana (Rca) consegnato alla Corte penale internazionale (Cpi) all'inizio di questo mese dalle autorità del Ciad a seguito di un mandato di arresto, è comparso per la prima volta oggi davanti alla Corte dell'Aia con l'accusa di aver commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Lo riferisce la Corte in una nota, precisando che la prossima apparizione è prevista il 31 gennaio 2023. Il suo avvocato, Nick Kaufman, ha dichiarato alla Corte che le condizioni in cui è stato detenuto erano inaccettabili. Coordinatore nazionale di una banda di milizie prevalentemente cristiane, Gawaka è sospettato di aver commesso atrocità contro la popolazione musulmana, tra cui omicidi, torture e uso di bambini soldato almeno tra il 2013 e il 2014. La Rca è teatro di violenze diffuse da quando una coalizione di ribelli a prevalenza musulmani nota come Seleka ha preso il potere nel marzo 2013 rovesciando l'allora presidente Francois Bozizé. (Res)