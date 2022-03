Libano: premier Miqati riceve comandante di Unifil, “preservare stabilità nel sud”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese, Najib Miqati, ha ricevuto oggi il comandante della Forza d’interposizione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil), il generale Aroldo Lazaro, elogiando la “continua collaborazione” dei caschi blu con l'Esercito libanese. Secondo l'agenzia nazionale di stampa “Nna”, Miqati ha sottolineato la necessità di preservare la stabilità nel Libano meridionale, invitando le Nazioni Unite a compiere maggiori sforzi per fermare “le quotidiane violazioni israeliane dello spazio aereo e della sovranità libanese” da parte di Israele. Il premier ha ringraziato l'Unifil per i suoi sforzi nel sostenere i cittadini libanesi e promuovere lo sviluppo sostenibile nel sud del Paese. L'Unifil è stata istituita nel marzo 1978 dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per confermare il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale, ripristinare la pace e la sicurezza internazionali e assistere il governo libanese nel ripristinare un'autorità effettiva nella regione. Dopo la crisi di luglio/agosto 2006, il Consiglio ha deciso che la Forza, oltre a svolgere il suo mandato originario, dovrebbe monitorare la cessazione delle ostilità, accompagnare e sostenere le forze armate libanesi mentre si dispiegano in tutto il sud e fornire assistenza umanitaria alle popolazioni civili. (Lib)