Sport: Parrini (Pd), in Costituzione valori di lealtà e progresso sociale

- "Il potere dello sport è multidimensionale, agisce, cioè, in modo universale sul miglioramento della qualità della vita sia individuale che collettiva. Inserirlo nell'articolo 33 della Costituzione ne fissa il valore e i principi. L'attività sportiva, infatti, è educazione alla lealtà verso il prossimo, al rispetto delle regole che ci caratterizza come membri di una comunità. Lo sport riduce le differenze e le diseguaglianze, getta ponti invece di costruire muri, contribuisce alla salute, alla qualità della vita, al processo educativo e al progresso sociale. Questa modifica alla Carta ci farà diventare il decimo ordinamento costituzionale in Europa ad aver inserito l'attività sportiva tra i principi fondamentali. Perché lo sport non è un valore secondario". Lo ha detto il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali, intervenendo in Aula in discussione generale sul ddl che introduce in Costituzione il diritto di accesso allo sport. (Rin)