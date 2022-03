Roma: Mussolini (Fd'I), approvata mozione per ampliare rete colonnine per ricarica mezzi elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvata all'unanimità in assemblea capitolina una mozione che impegna l'amministrazione ad attivarsi per l'ampliamento della rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio comunale e a valutare la possibilità di avere dalle aziende produttrici mezzi pubblici elettrici come sponsorizzazione". Così in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Rachele Mussolini. "Chi oggi a Roma ha un veicolo elettrico - aggiunge - è un automobilista di serie B. Rare le possibilità di ricarica, poco più di cento le colonnine installate e per trovarle occorre un app. Siamo lontani da standard efficienti di servizio che, di conseguenza, possano favorire l'acquisto di auto elettriche. Se si vuole far raggiungere alla Capitale livelli qualitativi importanti per migliorare la vivibilità della città, anche attraverso l'abbattimento di mezzi a benzina o diesel, bisogna incrementare le infrastrutture per alimentare i veicoli elettrici". (Com)