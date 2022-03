Ucraina: vice segretaria di Stato Usa a colloquio con dirigenti Esteri di Italia, Francia, Germania e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice segretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto oggi un colloquio con il segretario generale della Farnesina Ettore Sequi, con il segretario generale del ministero degli Esteri francese, Francois Delattre, con il direttore politico del ministero degli Esteri tedesco, Tjorven Bellmann, e con il ministro di Stato del Regno Unito per l'Europa e il Nord America, James Cleverly. Lo si legge in una nota del dipartimento di Stato. Sherman "ha condannato le tattiche sempre più brutali" utilizzate in Ucraina dal presidente russo Vladimir Putin, "che continuano a uccidere civili in questa guerra ingiustificata e gratuita". I partecipanti hanno discusso "dell'importanza di fornire ulteriori aiuti militari e umanitari all'Ucraina", e si sono confrontati sulle addizionali misure economiche da imporre a Russia e Bielorussia. Tutti, conclude la nota, hanno accettato di continuare a lavorare per isolare la Federazione russa sulla scena internazionale a causa della sua violazione del diritto e dei principi internazionali. (Nys)