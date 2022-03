Metro C: Conti in commissione Camera, stazione Venezia non in funzione per Giubileo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La funzionalità della stazione Venezia-Fori imperiali "non sarà per il Giubileo del 2025" ma "si avrà un assetto del cantiere facile da utilizzare, in sicurezza. La stazione Venezia è una stazione complessa, comporta un grosso scavo, diventa un nodo importante, con una connessione sotterranea tra Vittoriano, scavi e palazzo Venezia". Lo ha detto l'architetto Maria Lucia Conti in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera su Metro C e rete tranviaria di Roma. A fine 2022, sul progetto Venezia-Fori imperiali della Metro C, "penso alla progettazione esecutiva, dovrebbe essere approvato il progetto definitivo". Conti ha poi aggiunto: "sarebbe vantaggioso per Roma avvalersi anche della contemporaneità" dei lavori per "T1 e T2. Questo - ha spiegato - consentirebbe di non tirare fuori la macchina che scava a Prati ma in zona Farnesina, l'ultima stazione. Questa è una cosa importante da contrattare", ha concluso. (Rer)