© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla Manifattura c'è un'idea di accordo di programma per un progetto di riqualificazione. Mentre sulla Cavallerizza la vicesindaca Favaro e l'assessore Mazzoleni sono al lavoro per far partire al prima il progetto di Compagnia di San Paolo. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 dell'Università di Torino. (Rpi)