Decreto Sostegni: voto fiducia domani in Aula Camera dalle 17:40

- In base agli accordi intercorsi in sede di conferenza dei capigruppo, la votazione sulla questione di fiducia posta dal governo, nell'Aula della Camera, sul decreto Sostegni ter si svolgerà domani, dalle 17:40, con dichiarazioni di voto a partire dalle 16. Seguiranno, poi, le ulteriori fasi di esame del provvedimento, già approvato dal Senato, con la votazione degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto finale ed il voto finale. Il termine per la presentazione degli odg è fissato alle 11 di domani. E' quanto comunicato all'Assemblea dal presidente di turno, Fabio Rampelli. (Rin)