India-Regno Unito: colloquio Modi-Johnson, focus su Ucraina

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo del Regno Unito, Boris Johnson, sulla situazione in Ucraina. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Modi, si legge nella nota, ha rilanciato l’appello alla cessazione delle ostilità e al ritorno sulla via del dialogo e della diplomazia; ha ribadito anche che l’India crede nel rispetto del diritto internazionale e dell’integrità territoriale e della sovranità di tutti gli Stati come base dell’ordine mondiale contemporaneo. I due leader, prosegue il comunicato, hanno anche discusso questioni di interesse bilaterale e concordato sulle potenzialità di approfondimento della cooperazione in vari settori, tra cui commercio, tecnologia, investimenti, difesa e sicurezza e relazioni interpersonali. Modi ha espresso soddisfazione per i negoziati in corso sull’accordo di libero scambio e per i progressi nell’attuazione della “roadmap” per il 2030 adottata l’anno scorso. Infine, Modi ha auspicato di accogliere quanto prima Johnson in India.(Inn)