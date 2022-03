Cina: incidente aereo nel Guangxi, nessuna traccia di superstiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- Non sono stati ancora rintracciati sopravvissuti dopo l'incidente aereo avvenuto ieri nella provincia autonoma del Guangxi, nella Cina meridionale. È quanto riferito oggi da Zhu Tao, direttore della sicurezza aerea presso l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac). "L'aereo è stato gravemente danneggiato, rendendo le indagini molto difficili. I rilevamenti sono appena iniziati ed è ancora impossibile individuare chiaramente la causa dell'incidente", ha dichiarato Zhu in conferenza stampa, precisando che la squadra investigativa si sta concentrando sulla ricerca della scatola nera sul luogo dell'incidente. Il volo della China Eastern con 132 persone a bordo è precipitato ieri pomeriggio in un'area boschiva nella contea di Teng, nei pressi della città di Wuzhou. Il Boeing 737-800 era decollato dall'aeroporto di Kunming, nel sud-ovest, alle 13.11 (ora locale) e avrebbe dovuto raggiungere la città costiera di Canton alle 15.05. A circa un'ora dal decollo, l'aereo ha perso improvvisamente quota, passando da 9.000 metri di altitudine a 2.500 metri in poco più di un minuto. Il velivolo è precipitato sul versante di una montagna, causando un incendio che ha complicato le operazioni di ricerca e salvataggio. Centinaia di soccorritori hanno raggiunto la zona nelle ore successive all'impatto, rinvenendo i detriti del velivolo e diversi effetti personali dei passeggeri presenti a bordo, tra cui portafogli e carte di credito. (Cip)