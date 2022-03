Sport: Piarulli (M5s) in Costituzione, è portatore di straordinario patrimonio educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sport è portatore di uno straordinario patrimonio educativo. Oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza tra le istituzioni sportive ed educative per trasmettere ai giovani in maniera universale i valori intramontabili dello sport". Lo ha detto nell'Aula del Senato la senatrice M5s Bruna Piarulli, componente della commissione Giustizia di palazzo Madama e presidente della commissione d'inchiesta sul Forteto. "Lo sport - ha aggiunto - rappresenta la terza agenzia educativa dopo la famiglia e la scuola e non deve essere un beneficio riservato a pochi, il suo grande potenziale per la salute fisica e mentale è un diritto di ogni persona. Inoltre, i momenti aggregativi che riesce ad esprimere lo sport diventano spesso una vera e propria àncora di salvezza per molti giovani. Diversi studi dimostrano come le competenze acquisite in ambito sportivo siano trasferibili efficacemente in altri contesti culturali sin dalla primissima infanzia. Praticare sport - ha concluso la senatrice pugliese - vuol dire avere un modo corretto di affrontare la vita e per questo è importante affermare nella nostra Costituzione il suo valore educativo e sociale".(Rin)