Veneto: libertà di scelta agli enti pubblici per installazione casette dell’acqua

- Con i soli voti della maggioranza il Consiglio regionale del Veneto ha approvato le modifiche alla legge che dal 2020 precedeva la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina. Pubbliche amministrazioni e comuni non hanno più alcun obbligo, ma solo la possibilità di valutare, entro cinque anni e non più due, l’installazione o meno delle casette dell’acqua all’interno dei loro edifici o anche in aree pubbliche. Il relatore del testo Gabriele Michieletto (Lega/LV) ha sottolineato come “questa proposta normativa toglie le imposizioni calate dall’alto: si passa da ‘Io Regione che obbligo tutti’, a ‘Io Regione che dò ai Comuni la facoltà di decidere cosa, di volta in volta, è utile o meno per i territori amministrati’. Era una legge sbagliata e questo era il momento di correggerla. I Comuni renderanno conto ai cittadini delle decisioni assunte”. Per il correlatore Andrea Zanoni (Pd) “è sicuramente un brutto modo di festeggiare la Giornata mondiale dell’acqua, mettendola all’interno delle bottigliette di plastica. L’acqua del sindaco è buona, controllata e salubre e può essere quindi consumata tranquillamente. Nessuno è contro l’acqua in bottiglia, ma dobbiamo puntare all’acqua pubblica”. Contrarie alle modifiche si sono dette anche Erika Baldin (M5s), per la quale “la proposta normativa va contro l’economia circolare” e Cristina Guarda (Europa Verde), secondo cui “la legge era molto utile per l’ambiente”. La presidente della Seconda commissione Silvia Rizzotto (Lega/LV) ha ricordato il parere positivo del consiglio delle autonomie locali, formato da Comuni di diverso colore politico. Per Giuseppe Pan (Lega/LV) “serve un piano straordinario di mantenimento dell’acqua in montagna: questa è la sfida futura, il grande problema da affrontare e da vincere, non certo quello di obbligare i sindaci a installare le casette dell’acqua”. (Rev)