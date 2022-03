Speciale infrastrutture: edilizia, Morelli, contro rincari materie prime presto tavolo confronto per Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proficua giornata di confronto con i rappresentati del mondo delle costruzioni, una filiera a cui il Paese deve molto in termini di Pil, e che rischia letteralmente di saltare a causa dei rincari record delle materie prime". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine dell’assemblea generale straordinaria convocata da Assimprendil Ance che si è tenuta a Milano. "Con l’ultimo decreto, il governo ha varato misure concrete a sostegno delle nostre imprese, come ad esempio l’anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi, ma si tratta solo di un primo passo", ha aggiunto Morelli. "Lavoriamo a ulteriori soluzioni, e credo che in questa fase sia importantissimo raccogliere gli stimoli che arrivano da chi è in prima linea. Per questo è mia intenzione convocare un tavolo permanente con i rappresentanti milanesi della filiera. Una buona pratica - ha concluso - che mi auguro possa attecchire in altre città". (Rin)