Speciale infrastrutture: mobilità, Magoni, cicloturismo driver strategico per sviluppo economico dei territori

Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia

22 luglio 2021

- "Un progetto importante per il territorio bergamasco, che dimostra ancora una volta la grande attenzione di Regione Lombardia nei confronti del cicloturismo e della mobilità dolce, driver strategico per lo sviluppo economico e sociale dei nostri territori". Così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, commenta la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi: Regione Lombardia cofinanzierà la progettazione definitiva del tratto bergamasco della Ciclovia Monaco-Milano. "Grazie alle due ruote - prosegue Lara Magoni - si porteranno a compimento interventi che armonizzeranno ercorsi e sentieri per far apprezzare ancora di più le bellezze della Bergamasca. Itinerari per tutti, da vivere con calma e che sapranno valorizzare un 'turismo su due ruote' sempre più protagonista e apprezzato. La bicicletta, quindi, come 'ponte' tra comunità differenti tra loro, ma che hanno in comune il fascino e la bellezza di luoghi unici, da percorre, finalmente, in totale sicurezza e tranquillità". (Com)