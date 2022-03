Speciale infrastrutture: digitale, due miliardi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicati i due bandi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia. Con questa iniziativa il governo - si legge in una nota del ministro per la Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao - mette a disposizione più di due miliardi di euro di incentivi per favorire la realizzazione, entro il 2026, di infrastrutture per lo sviluppo del 5G nelle zone del Paese prive di investimenti da parte del mercato. Questo è il primo intervento pubblico nazionale per incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete mobile per lo sviluppo e la diffusione del 5G nelle aree a fallimento di mercato. I due interventi sono finalizzati a rilegare in fibra ottica più di 10 mila siti radiomobili esistenti e a realizzare nuovi siti radiomobili 5G in più di 2 mila aree del Paese. Il finanziamento pubblico previsto dai bandi arriverà a coprire fino al 90 per cento del costo complessivo delle opere. (Com)