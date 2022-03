Speciale infrastrutture: Arabia Saudita, sottosegretario Comunicazioni, “nel 2025 19,5 per cento economia digitale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2025, l’economia digitale dell’Arabia Saudita avrà un’incidenza sul totale nazionale del 19,5 per cento. Lo ha detto il sottosegretario del ministero delle Comunicazioni dell’Arabia Saudita, Hakim al Yahya, durante la 21esima riunione dell’Associazione economica saudita, che si tiene una volta l’anno per discutere, tra enti privati e pubblici, i prossimi sviluppi sul medio-breve termine dell’economia di Riad. “Al momento, l’economia digitale saudita da lavoro a circa 150 mila sauditi”, ha spiegato Al Yahya, per poi proseguire sostenendo che “è un numero che vogliamo incrementare, soprattutto per dare nuovi sbocchi lavorativi ai giovani laureati che hanno una buona conoscenza tecnica del mondo digitale”. Da quanto emerso, il settore dell’economia digitale saudita continuerà a svilupparsi “nell’ambito delle infrastrutture finanziarie nazionali, nella produzione hardware di computer e componenti elettroniche e nello sviluppo di servizi al cittadino in forma digitale”, come sostenuto dal sottosegretario. (Res)