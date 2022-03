Speciale infrastrutture: Mims, investimenti per 3,8 miliardi per ridurre perdite idriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a oltre 3,8 miliardi di euro gli investimenti previsti dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) per mettere in sicurezza le strutture idriche primarie del Paese e ridurre le perdite d'acqua nella rete di distribuzione. Un impegno importante, riferisce una nota, che il dicastero guidato da Enrico Giovannini ha voluto assumere nella consapevolezza che la tutela e il buon uso dell'acqua, risorsa fondamentale del pianeta, sono fattori essenziali per assicurare il diritto di tutte le persone, da Nord a Sud, ad avere un servizio efficiente. Gli interventi per mettere in sicurezza le strutture e per ridurre le perdite sono azioni in linea con la Giornata mondiale dell'acqua, che si celebra in tutto il mondo, e che nella edizione del 2022 è dedicata al legame tra l'acqua e i cambiamenti climatici con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull'importanza di ridurre gli sprechi e di assumere comportamenti corretti anche per contrastare le conseguenze della crisi climatica. (Com)