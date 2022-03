Napoli: Borrelli (Europa Verde), solidarietà a direttore Cronache dopo minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà al direttore Bertone e alla redazione del quotidiano per questa inaudita aggressione. Purtroppo viviamo in un momento storico in cui i camorristi, i mafiosi, la criminalità in generale si sente molto forte. Le minacce pubbliche di questi soggetti oramai all'ordine del giorno. Sono violenti, arroganti, sprezzanti verso ogni regola. Non esistono mediazioni con questi soggetti vanno abbattuti e resi inermi con la massima determinazione possibile. Sottrargli ogni bene, farli rimanere in carcere tutta la vita, levargli la patria potestà sono le uniche azioni concrete che possono invertire la tendenza e sostenere le persone perbene che troppo spesso vengono lasciate sole". Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.(Ren)