Energia: Besseghini (Arera), forniture Gnl in aumento ma non basta a compensare flussi dalla Russia

- Da novembre 2021 all’inizio del 2022, le forniture di gas naturale liquefatto all’Europa hanno ripreso significativamente grazie al forte incremento dei prezzi hub europei: tuttavia, l’aumento delle forniture non è stato sufficiente a compensare completamente l’effetto della limitazione dei flussi via gasdotto dalla Russia che, in un clima politico teso, non ha offerto volumi aggiuntivi negli hub europei, limitandosi ad ottemperare ai suoi impegni minimi di fornitura a lungo termine. Lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera, durante la sua audizione odierna alla Camera dei deputati. “Il volume del gas negli stoccaggi per affrontare l’inverno 2022 è risultato al di sotto della media nella maggior parte dei Paesi europei, principalmente a causa delle limitate iniezioni di Gazprom: circostanza che ha ulteriormente esacerbato il contesto di prezzi elevati del gas”, ha detto, sottolineando come tale condizioni abbia determinato un inasprimento ulteriore del mercato europeo del gas, nonché una forte volatilità del prezzo. Infine, l’invasione russa dell’ucraina ha portato “a un ulteriore aumento, immediato e brusco, dei prezzi del gas: nonostante le consegne previste di Gnl siano state effettuate, l'incertezza senza precedenti riguardo a una potenziale interruzione dei flussi di gas russo - e, quindi, una verosimile incapacità di soddisfare la domanda totale di gas dell'Unione europea - ha portato ad un aumento ulteriore dei prezzi”. (Rin)