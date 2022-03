Ucraina: in Lombardia organizzata accoglienza e assistenza sanitaria per animali domestici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte all'emergenza in Ucraina, Regione Lombardia è in prima linea anche per quanto concerne l'accoglienza e l'assistenza sanitaria degli animali di affezione. Il ministero della Salute ha accettato l'introduzione in Italia di animali da compagnia al seguito dei cittadini profughi provenienti dall'Ucraina. L'unità organizzativa veterinaria della Direzione generale Welfare di Regione Lombardia si è attivata con alcune disposizioni con l'obiettivo di tutelare il rispetto del benessere degli animali, ma anche la salute pubblica. In particolare, gli animali possono rimanere con i proprietari, ma devono essere regolarizzati ai sensi della normativa sanitaria vigente, con particolare riguardo alla profilassi nei confronti della rabbia, malattia mortale per gli animali e l'uomo, non presente in Italia ma molto diffusa in Ucraina. Per questo, gli animali domestici provenienti dall'Ucraina devono essere sottoposti a specifiche misure preventive. "In questi giorni - spiega la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - oltre a quello dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria ai profughi, soprattutto donne e bambini, sta emergendo come sempre più attuale il tema della messa in sicurezza degli animali d'affezione, cani e gatti in viaggio coi profughi. Per questo attraverso l'unità organizzativa veterinaria e la Direzione generale Welfare abbiamo disposto che i controlli e gli accertamenti sanitari previsti, l'eventuale vaccinazione antirabbica e l'iscrizione nell'anagrafe animali d'affezione regionale siano erogati gratuitamente dalle Ats tramite i Dipartimenti veterinari". (segue) (Com)